Голикова заявила о самом низком уровне бедности в России за всю историю

По итогам 2024 года в России доля граждан с доходами ниже границы бедности составила 7,2%. Эти данные Росстата привела вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что это самый низкий показатель за всю историю России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы движемся поступательно по показателям снижения бедности, 2024 год здесь ознаменовался серьезным результатом — мы имеем показатель 7,2%»,— напомнила госпожа Голикова на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами (цитата по ТАСС).

Татьяна Голикова уточнила, что правительство уделает особое внимание снижению показателя бедности многодетных семей. Для этого планируется «донастраивать» меры их поддержки.

По подсчетам Росстата, относительно 2023 года уровень бедности снизился на 1,1 процентного пункта. По оценке статистиков, за чертой бедности в прошлом году пребывали 10,5 млн из 146 млн россиян. Основной вклад в сокращение показателя внес рост зарплат, но эксперты считают, что в текущем году этот эффект из-за снижения остроты проблемы дефицита кадров может быть исчерпан. Целевой показатель уровня бедности — 6% к 2030 году — установлен правительством в составе национальных целей развития.

Подробности — в материале «Ъ» «Бедность за порогом».