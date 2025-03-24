Каждый пятый россиянин считает кибербуллинг главной угрозой для детей

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), каждый пятый гражданин России называет кибербуллинг одной из самых серьезных угроз для детей в интернете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Она (угроза травли.— "Ъ") встает в один ряд с мошенничеством, вовлечением в противозаконную деятельность и распространением непредназначенного для детей контента… 40% респондентов готовы обратиться в компетентные органы в случае травли их ребенка, 48% — провести беседу с ним, 47% — обсудить ситуацию с родителями обидчика»,— сообщается на сайте ВЦИОМа.

Также, по данным исследования, 64% опрошенных считают главной причиной травли в сети недостаток воспитания в семьях детей-агрессоров. 67% респондентов полагают, что помочь в решении проблемы может совместная работа детей и родителей по снижению агрессии в интернете. Во ВЦИОМе отметили, что зачастую родители агрессивных в интернете детей рассматриваются как первопричина проблемы.

Телефонный опрос провели 7 марта этого года. В исследовании поучаствовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.