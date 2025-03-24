Депозитам корректируют сроки

Россияне стали выводить деньги с краткосрочных депозитов, а интерес к долгосрочным вкладам вырос после того, как банки снизили ставки. Корректировать показатели кредитные организации начали еще до заседания Центробанка в прошлую пятницу, когда совет директоров принял решение сохранить текущую ключевую ставку на уровне 21%. Как рассказали “Ъ FM” эксперты финансового рынка, сейчас средняя ставка по накопительным вкладам в крупных российских банках варьируется от 19% до 20%.

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Ставка по вкладам на срок до 12 месяцев составляет около 20,5%. В связи с ухудшением условий по вкладам россияне меняют свое поведение и выбирают более длинные депозиты, на срок от года. Вкладчики надеются, что ключевая ставка начнет снижаться, и они смогут зафиксировать свой доход, объясняет гендиректор агентства «Бизнесдром» Павел Самиев: «К концу прошлого года ставки достигли максимума, и по коротким, и по длинным вкладам. После этого началось не очень быстрое, но ощутимое снижение. Банки корректировали их каждый месяц, несмотря на то, что с того момента ключевая ставка не менялась. В декабре они были даже выше ключевой, а сейчас ниже по всем вариантам вкладов — и коротким, и длинным.

Произошел, может быть, даже казус для рынка. Сначала банки превентивно ставки повышали, в пятницу ЦБ сохранил ключевую на прежнем уровне. Поэтому, я думаю, в ближайшее время банки еще немного скорректируют доходность депозитов вниз. При этом разница между уровнем ставок по длинным и коротким вкладам постепенно начинает сокращаться, но очень медленно. Большинство вкладчиков сейчас хотят зафиксировать те ставки, которые дают банки на год, и поэтому они как раз перекладываются после окончания сроков коротких вкладов, которые были открыты осенью прошлого года либо зимой, в более длинные».

С начала года рубль укрепился почти на треть по отношению к доллару. Bloomberg называет российскую валюту самой успешной с начала года на развивающихся рынках. Сейчас на межбанковском рынке американская валюта торгуется примерно по 84 руб., евро стоит выше 91 руб. В связи с этим стоит обратить внимание на альтернативные банковским вкладам варианты, отмечает независимый финансовый эксперт Андрей Бархота: «Сейчас вклады переходят в более равновесное состояние, мы видим снижение относительно ключевой ставки. К 1 июля, скорее всего, вклады будут менее доходными — на уровне 19-19,5%, даже если ключевая ставка не изменится.

При этом на авансцену вышли другие формы сбережения, например, наличная валюта, как ни странно, которая за счет беспрецедентного укрепления рубля последние два месяца стала очень привлекательной для вложений. Но этот актив рисковый. Еще есть фондовый рынок, который тоже на волне оптимизма вырос. Долю вкладов можно и уменьшить. И я бы не рекомендовал фокусироваться на вкладах на срок от 18 до 36 месяцев — за это время может столько всего произойти. А этот процентный доход можно получить за счет более доходных инструментов».

Как подчеркивают финансовые эксперты, в ближайшее время не стоит исключать и дальнейшего снижения ставок по банковским вкладам. Причина такой тенденции в снижении инфляционных ожиданий и растущий шанс на смягчение денежно-кредитной политики. Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке запланировано на 25 апреля.

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Анна Кулецкая