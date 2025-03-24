Автобусы «Мострансавто» пропали с карт из-за атаки хакеров

Автобусы перевозчика «Мострансавто» перестали отображаться на «Яндекс Картах» в Подмосковье из-за хакерской атаки на серверы компании на прошлой неделе, сообщил генеральный директор Андрей Майоров. В результате пострадала часть внутренних систем, включая систему диспетчеризации.

«Серверы атаковали в пятницу вечером, за выходные не смогли со всем справиться. Как восстановим, сообщу»,— отметил господин Майоров в своем Telegram-канале.

В пресс-службе компании добавили, что пока серверы восстанавливают, с актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте компании.

«Мострансавто» работает с городскими, а также с междугородними маршрутами в Подмосковье, в Москву, а также в ближайшие регионы — Тульскую, Калужскую, Рязанскую и Тверскую области. Всего в автопарке перевозчика более 6 тыс. автобусов, работающих на 1400 маршрутах.