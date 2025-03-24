В Перми за год количество пунктов выдачи заказов выросло на 35%

Аналитики сервиса «Яндекс Карты» насчитали в Перми по итогам марта 1,7 тыс. пунктов выдачи заказов – это на 35% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил «Ъ». В целом в России число пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за год выросло на 42% — до 185 тыс. Среди крупнейших городов страны наиболее значимо количество ПВЗ увеличилось в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре — на 39% (до 2,7 тыс., 1,8 тыс. и 2,2 тыс. пунктов соответственно). Наименьший прирост рынка показал Новосибирск, там число ПВЗ за год выросло на 29% (2 тыс.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Интерес предпринимателей к открытию новых пунктов выдачи заказов в России стал снижаться. В городах уже открылось достаточное количество пунктов выдачи заказов интернет-магазинов, о чем свидетельствует падение интереса потенциальных предпринимателей к открытию новых точек. По данным Franshiza.ru, минувшей зимой число заявок на запуск такого бизнеса снизилось на 14% год к году, в том числе из-за опасений потерпеть неудачу и понести убытки.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская связывает падение интереса бизнеса к открытию новых ПВЗ маркетплейсов с насыщенностью рынка, который становится все более конкурентным. Предпринимателей может отпугивать в том числе система штрафов партнеров от самих маркетплейсов. В последнее время развитие происходит преимущественно в малых городах и селах, где пока нет ПВЗ, говорит президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко. Сами маркетплейсы стимулируют открытие в малых населенных пунктах.