Советнику экс-губернатора Новосибирской области вынесли второй приговор

В Новосибирске сегодня вынесли приговор бывшему советнику экс-губернатора, а ныне предпринимателю Михаилу Обласову. За мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) ему присудили три года условно и штраф 600 тыс. руб. Старший помощник прокурора Центрального района Ксения Короед рассказала «Ъ-Сибирь», что обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнил его условия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области

По информации прокуратуры, суд установил, что обвиняемый и председатель ДНТ, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обманув сотрудников мэрии и Росреестра, незаконно приобрели право на земельный участок стоимостью 18 млн руб. Он был выделен властями города для ведения садоводства и огородничества.

В октябре 2024 года суд рассмотрел первое дело Михаила Обласова, которому вменяли в вину мошенничество с муниципальной землей почти на 80 млн руб. Бизнесмену дали два с половиной года колонии и освободили от наказания, которое он уже отбыл, находясь сначала в СИЗО, а затем под домашним арестом.

Ранее Михаил Обласов возглавлял региональную комиссию по устойчивому развитию и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области, являлся советником бывшего губернатора региона Владимира Городецкого.

Илья Николаев