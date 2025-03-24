Власти предложили ввести «период охлаждения» для билетов на поезда и самолеты

Как выяснил «Ъ», Минтранс предложил РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) рассмотреть введение «периода охлаждения» при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты. Инициатива исходит от Союза пассажиров, который предлагает дать пассажирам возможность бесплатно исправлять ошибки (например, в дате, направлении или данных пассажира) в течение определенного времени. Продолжительность такого периода может варьироваться: от нескольких суток для билетов, купленных за месяц до поездки, до 30 минут для билетов, приобретенных в день отправления.

Союз пассажиров считает, что такая мера актуальна на фоне роста числа пассажиров, самостоятельно покупающих билеты. По их оценкам, доля ошибок не превышает 2–3%, что не окажет значительного влияния на экономику перевозчиков. В РЖД отметили, что уже сейчас пассажиры могут переоформлять билеты с оплатой разницы в стоимости, а в авиакомпаниях возврат или обмен билетов возможен с доплатой (например, у «Аэрофлота» — €46 для международных рейсов и 2,8 тыс. руб. для внутренних).

Однако в АЭВТ и среди экспертов инициативу критикуют. Они указывают на риски всплеска возвратов билетов перед вылетом, что может привести к росту тарифов для всех пассажиров. Также внедрение «периода охлаждения» потребует изменений в системах бронирования и повлечет дополнительные расходы для перевозчиков. Опрошенные «Ъ» эксперты подчеркивают, что невозвратные тарифы были введены для минимизации цен и гарантии загрузки рейсов, а их отмена может привести к удорожанию перевозок.

Подробнее читайте в материале «Тяните билет».