Дилма Руссефф переизбрана на пост главы Банка БРИКС

Бывшая президент Бразилии Дилма Руссефф переизбрана на пост главы Нового банка развития БРИКС (Банк БРИКС). Срок ее полномочий рассчитан на пять лет.

«Меня переизбрали. Мою кандидатуру выдвинули и Совет банка единогласно одобрил предложение»,— сказала Дилма Руссеф (цитата по O Globo).

С 2011 по 2016 год Дилма Руссефф была президентом Бразилии. В марте 2023-го возглавила Банк БРИКС. На саммите организации в Казани Россия предложила продлить председательство Бразилии в банке и полномочия госпожи Руссефф в качестве его главы.