14,5 пункта ниже нуля составил в марте индекс доверия потребителей в зоне евро, следует из предварительных оценок Еврокомиссии. В феврале показатель оценивался в минус 13,6 пункта (отрицательные значения свидетельствуют об ухудшении настроений). ЕЦБ в свежем бюллетене пишет о «неустойчивом» доверии потребителей, объясняя этим, в частности, высокий уровень сбережений. Внутренний спрос в зоне евро остается сдержанным — по оценкам ЕЦБ, он восстановится во втором полугодии на фоне роста реальных доходов и снижения «отложенных» эффектов жесткой ДКП. Дополнительное давление на него, впрочем, может оказать усиливающаяся общая неопределенность, вызванная экономической политикой США.