Перестрелка на долгие сроки

К длительным срокам лишения свободы Мособлсуд приговорил четырех уроженцев Дагестана. Они обвинялись в том, что в 2023 году вымогали деньги у плохо покрасившего их машину автомобильного мастера, а затем вступили в вооруженный конфликт с подъехавшими полицейскими, в результате один из оперативников погиб, а другой был ранен. Защите не удалось убедить суд в том, что следствие неправильно трактовало произошедшее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На оглашение приговора в суд приехали не только родственники подсудимых, но и большая группа поддержки из земляков братьев Рамазана и Али Алиевых, Ахмеда Темирова и Станислава Чартаева. Накануне прокурор просил признать фигурантов виновными в вымогательстве, совершенном организованной группой (ч. 2 ст. 163 УК РФ), и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и приговорить к лишению свободы на сроки от 14 лет 6 месяцев до 16 лет с содержанием в тюрьме в течение первых 3 лет, а оставшейся части наказания — в колонии строгого режима.

По материалам уголовного дела, история с вооруженным конфликтом, в результате которого погиб оперативник Дмитрий Комельков, а его сослуживец Даниил Крупинов получил ранение, началась летом 2023 года с тривиальной некачественной покраски Toyota Corolla, принадлежавшей Станиславу Чартаеву. За работу автовладелец заплатил мастеру, жителю деревни Анциферово Орехово-Зуевского района Подмосковья Дмитрию Бондарчуку, 120 тыс. руб. Тот признал, что недоделки имеют место, однако когда хозяин иномарки потребовал обратно уплаченную сумму, обратился с заявлением о вымогательстве в местное отделение полиции «Куровское».

Для задержания предполагаемых вымогателей начальник отдела 28 июня 2023 года выделил шесть оперативников. При этом матери заявителя Бондарчука было выдано звукозаписывающее устройство, на которое женщина должна была фиксировать назначенные на этот день переговоры сына с дагестанцами.

События у дома Бондарчуков, куда приехали Чартаев и его приятели, стали развиваться стремительно и не так, как, видимо, предполагали все их участники. Попытавшийся схватить Рамазана Алиева полицейский Дмитрий Комельков был сбит с ног силовым приемом, после чего Рамазан Алиев, по материалам дела, крикнул своему брату Али, сидевшему в машине, чтобы тот стрелял в упавшего оперативника. В свою очередь, Даниил Крупинов начал стрелять в Рамазана Алиева, но в итоге сам был ранен из травмата Али Алиевым.

Итогом перестрелки стала гибель полицейского Комелькова и госпитализация его коллеги Крупинова. Предполагаемых вымогателей задержали и отправили под арест. Мера пресечения с тех пор не менялась.

Вину в вымогательстве и покушении на жизнь правоохранителей фигуранты так и не признали. В прениях сторон их адвокаты настаивали на том, что следствие в целом неверно трактовало произошедшее. В частности, указывали они, пуля, ставшая причиной смерти оперативника Дмитрия Комелькова, была выпущена из табельного пистолета его коллеги, что якобы подтверждается результатами экспертизы (обстоятельства гибели полицейского расследуются в рамках дела, выделенного в отдельное производство, и на процессе в Мособлсуде не изучались).

Да и сама перестрелка, по мнению адвокатов, возникла по недоразумению, из-за того что полицейские были одеты в штатское. Фигуранты, по версии защиты, уже собирались уезжать с места неудавшихся переговоров, что подтверждается аудиозаписью, на которой слышно, как Али Алиев говорит Бондарчуку: «Все, мы поехали». Попытка оперативников в гражданском их задержать стала для обвиняемых полной неожиданностью, они приняли силовиков за «братков», которых мог привлечь на свою сторону потерпевший, поэтому и оказали сопротивление. При этом адвокаты подчеркивали, что у их подзащитных при себе было только травматическое, причем официально зарегистрированное, оружие.

Что же касается обвинения в вымогательстве, то, по мнению защиты, так следствие совершенно необоснованно квалифицировало обычный спор о компенсации за некачественное исполнение услуги. Защита требовала подсудимых оправдать.

Суд, однако, согласился с версией обвинения, приговорив Али Алиева и его брата Рамазана соответственно к 13 годам 6 месяцам и 14 годам заключения. Станислав Чартаев и Ахмед Темиров получили 14 лет и 14 лет 6 месяцев лишения свободы соответственно. Каждый из осужденных первые три года из срока должен будет провести в тюрьме, а остаток наказания — в колонии строгого режима.

При этом судья отказался удовлетворить гражданский иск на сумму 20 млн руб., предъявленный к фигурантам родными погибшего полицейского.

«Мы будем обжаловать приговор в апелляционной инстанции,— заявил “Ъ” адвокат Али Алиева Олег Зернов.— А если и там не добьемся справедливости, обратимся в кассационную инстанцию и дойдем до Верховного суда РФ».

В свою очередь, родной брат погибшего оперативника Михаил Комельков заявил “Ъ”, что будет обжаловать приговор в части отказа в удовлетворении иска о возмещении ему и отцу морального вреда. «Отказано было потому, что суд не изучал материалы о гибели брата,— заявил Михаил Комельков.— Но мы с отцом считаем, что он мог бы пойти нам навстречу из уважения к погибшему сотруднику полиции, исполнявшему свой долг».

Алексей Соковнин