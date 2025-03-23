ЦСКА обыграл «Витязя» на регулярном чемпионате КХЛ

Клуб ЦСКА со счетом 2:1 обыграл «Витязя» на регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Подмосковье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК ЦСКА Фото: ХК ЦСКА

На седьмой минуте счет открыл нападающий ЦСКА Прохор Полтапов. Вторую шайбу в ворота противника забросил на 46 минуте защитник Кирилл Долженков. Единственным попаданием отметился в «Витязе» Матвей Заседа.

Решающий этап КХЛ сезона-2024/2025 пройдет с 26 марта по 31 мая. Из Восточной конференции в плей-офф, помимо «Трактора», вышли команды «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Металлург», «Ак Барс», «Авангард», «Сибирь» и «Адмирал».

Из Западной конференции — «Локомотив», московский клуб «Динамо», ЦСКА, «Динамо» из Минска, «Спартак», «Северсталь», СКА и «Торпедо».