Экс-директор Permm объяснила смену фирменного стиля музея
Бывший директор пермского музея современного искусства Permm Наиля Аллахвердиева прокомментировала начало ребрендинга культурного учреждения. По ее словам, идея создания новой универсальной айдентики музея появилась в связи с его переездом в новое здание, а также со спецификой выбранного пространства. Над ее разработкой работал арт-директор дизайнерской группы ESH Стефан Лашко, который и придумал новый логотип. Напомним, Permm переехал в здание бывшего автосалона Mercedes-Benz по ул. Крисанова, 4, осенью 2023 года.
По словам госпожи Аллахвердиевой, в техническом задании на разработку айдентики была дана рекомендация сохранить логотип музея, но в процессе работы выяснилось, что это «практически невыполнимая задача». «Мне нужен был не просто фирменный стиль, основанный на логотипе, нужна была айдентика, которая отражала бы новый этап музея и одновременно была максимально простой в работе», - отметила госпожа Аллахвердиева. По ее словам, презентация фирменного стиля должна была состояться еще в декабре прошлого года, но перенеслась в связи с «трудным периодом музея». Напомним, Наиля Аллахвердиева покинула пост директора музея Permm в начале декабря 2024 года.
Стилистическим решением нового логотипа стало внедрение элемента рамки, которая повторяет геометрию плана бывшего автосалона Mercedes-Benz, где сейчас находится музей. Ключевые элементы рамки — угол и окружность, которые повторяют фасад здания. Так, новый логотип предоставляет возможность для включения дополнительных слов — сторонних элементов музейного пространства (магазин, кафе, театр, лекторий). «Бюджет у музея достаточно ограниченный, и новый стиль — это в том числе уменьшение расходов на графический дизайн», — подчеркнула госпожа Аллахвердиева.
Экс-директор музея отметила, что решение об исключении из названия Permm розовой буквы было связано с ее «неуместным расположением в данной версии». Однако существует вариант наименования, который выполнен розовым цветом полностью. При этом у нового логотипа есть две версии — латинская и кириллическая. Выбор второго, по словам госпожи Аллахвердиевой, связан с «перестраховкой в свете обсуждения законопроекта, запрещающего использование латиницы в вывесках». «Конечно, расставаться со старым логотипом очень трудно и больно. Ни один логотип не будет лучше, чем тот, который придумал Дмитрий Мордвинцев. Он привязан к большой истории музея. Но все меняется и новый стиль —потенциальный, легкий, прозрачный и очень современный», — отметила экс-руководитель музея.
Отметим, прежний логотип музея современного искусства Permm был создан руководителем студии графического дизайна ABCdesign Дмитрием Мордвинцевым. По словам Наили Аллахвердиевой, у наименования музея всегда было латинское и кириллическое начертание.