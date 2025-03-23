YLE: финские пивовары вечером 23 марта начнут шестидневную забастовку

Сотрудники пивоваренных заводов Hartwall, Olvi и Sinebrychoff начнут забастовку в Финляндии сегодня вечером, сообщила телекомпания YLE. Протест продлится шесть дней, до 28 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alessandro RAMPAZZO / AFP Фото: Alessandro RAMPAZZO / AFP

В акции Профсоюза работников пищевой промышленности (SEL) примет участие более 1 тыс. работников. На это время приостановят выпуск продукции. Ранее производители пива заверили YLE, что перебоев с его поставкой в бары и магазины не произойдет.

Накануне, 22 марта, госпосредник в споре SEL и Финской федерации пищевой промышленности (ETL) Янне Метсямяки сообщил, что соглашение между сторонами так и не было достигнуто. При этом он не исключил их дальнейшие переговоры, «как только это станет возможным».

Представители SEL потребовали от работодателей улучшения условий труда и повышения зарплаты. Возникшие потребности были проигнорированы. На этой почве возник конфликт. Он привел к угрозе забастовки пивоварен, о которой профсоюз предупредил еще до начала выходных.