Юрий Слюсарь уточнил последствия атаки украинских БПЛА на донские территории

В Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря опубликована информация с подробностями последствий атак БПЛА по территории региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно сообщению, в доме по ул. Горсоветская, 49 в Ростове в ночь на субботу было повреждено 31 окно в 16 квартирах. Угрозы обрушения здания нет. Восстановление стены и замену окон начнут в понедельник. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь, в том числе выплаты получат двое раненых. Одного из них после оказания медицинской помощи врачи отпустили домой, второй пока ещё находится в БСМП.

В Сальске из-за атаки ночью 22 марта повреждены окна в магазине «Изумруд», в художественном музее и одной из квартир дома по ул. Ленина, 10. На месте падения БПЛА на перекрестке улиц Ворошилова и Ленина образовалась воронка. На восстановление музея выделят деньги из резервного фонда. Жителям поврежденных квартир будет оказана помощь.

В Тарасовском районе 23 марта взрывной волной выбиты стекла в двух домах в хуторе Каюкова Дячинского сельского поселения. Их владельцам также будет оказана материальная помощь.

В Морозовском районе на месте падения БПЛА на автомобиль на трассе все еще работают специалисты-взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов. В сгоревшем автомобиле погиб 42-летний москвич, которой возвращался домой из Краснодарского края. Донские власти выразили намерение оказать семье погибшего материальную помощь.

На всех упомянутых территориях властями региона введен режим ЧС. Режим будет действовать до устранения последствий атак.

Как сообщалось, всего в ночь с 22 на 23 марта дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в Ростовской области 29 украинских беспилотников. Всего над регионами России за минувшую ночь военные сбили 59 вражеских БПЛА.

Сергей Иванов