Bloomberg: Пентагон начал проверки на детекторе лжи из-за претензий Маска

Пентагон начал внутреннее расследование, включающее проверку сотрудников на полиграфе, после претензий со стороны главы Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска, пишет Bloomberg. Господин Маск ранее потребовал привлечь к ответственности должностных лиц ведомства за распространение ложной информации.

Илон Маск посетил Пентагон 21 марта для обсуждения сокращения расходов. New York Times со ссылкой на источники писала, что глава DOGE должен получить секретную информацию о планах армии США на случай войны с Китаем. Собеседники газеты также сказали, что компания Илона Маска Space X получила «миллиарды долларов» на создание спутников для борьбы с угрозами со стороны Пекина.

Позже, как передает Bloomberg, Пентагон начал расследование «несанкционированного раскрытия» информации. Виновным пригрозили уголовной ответственностью. Глава Пентагона Пит Хегсет в свою очередь написал в соцсети X, что визит Илона Маска не касался засекреченных планов.