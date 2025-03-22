Женщину госпитализировали с ожогами после атаки БПЛА в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотник атаковал поселок Конышевка. Загорелась хозпостройка. Женщина, которая находилась вблизи строения, получила травмы.

«Ранения получила женщина 1985 года рождения … С ожогами и травмой руки она доставлена в Курскую областную больницу»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, пожар в хозпостройке потушен. По данным Минобороны России, в последний раз БПЛА над Курской областью сбивали примерно в 12:15 мск.