CNN: США продолжат создание системы ПРО «Золотой купол»

Президент США Дональд Трамп считает создание в Америке системы, схожей с израильским «Железным куполом», одним из основных приоритетов безопасности страны. Господин Трамп намерен создать «Золотой купол», несмотря на возможное сокращение бюджета Минобороны, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Телеканал утверждает, что президент США поручил чиновникам включить расходы на создание системы в бюджет на 2026–2030 годы. При этом у Белого дома нет конкретного проекта, как будет выглядеть и функционировать система. «Сейчас "Золотой купол" — это всего лишь идея»,— сообщил источник издания в американской администрации.

По его мнению, такая неопределенность делает попытки оценить размеры бюджета на разработку «практически невозможными». Источник также утверждает, что США не смогут эффективно скопировать израильский опыт. Это связано с размерами стран и сложностями в логистике.

В первую неделю после инаугурации на пост президента Дональд Трамп подписал указ о создании системы ПРО для защиты США. Bloomberg сообщало, что развертывание такой системы потребовало бы около $100 млрд в год до 2030 года.