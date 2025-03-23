В 2025 году в хозяйствах Марий Эл прогнозируется увеличение посевных площадей сельскохозяйственных культур до 313,4 тыс. гектаров, что на 0,7 тыс. гектаров больше, чем в 2024 году. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Юрия Зайцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году посевные площади Марий Эл планируют увеличить до 313,4 тыс. га

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В 2025 году посевные площади Марий Эл планируют увеличить до 313,4 тыс. га

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами составит 138,5 тыс. гектаров.

В республике уже сформирован запас семян яровых культур: при потребности в 24,7 тыс. тонн имеется 25,2 тыс. тонн, что составляет 102% от плана. Продолжается завоз семян кукурузы и рапса. В рамках сортосмены и сортообновления приобретено 850 тонн семян, из которых 450 тонн — семена высоких репродукций.

«Наша задача — развивать отрасль, поддерживать крупные предприятия и малые формы хозяйств в целях повышения эффективности и роста объемов сельхозпроизводства. Планы посевной кампании в этом году опасений не вызывают. Наличие семенного материала, высокая готовность техники позволят получить хороший урожай и сформировать кормовую базу для животноводства», — сообщил «Ъ Волга-Урал» Юрий Зайцев.

Для весенних полевых работ завезено 7,8 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе, что составляет 99% от потребности на весенний период и в 2 раза больше, чем в 2024 году. Техническая готовность сельхозтехники также демонстрирует рост: готовность тракторов составляет 93% (на 3% выше, чем в 2024 году), почвообрабатывающих машин — 88% (на 10% выше), а сеялок — 85% (на 13% выше).

Влас Северин