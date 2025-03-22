Росжелдор изымает объекты для реконструкции вокзала Пермь II

Федеральное агентство железнодорожного транспорта изымает земельные участки и объекты недвижимости для реконструкции вокзального комплекса Пермь II. Как свидетельствует документ, размещенный на сайте мэрии, в списке числятся три нежилых здания, площадью 669,3 кв. м, 293,6 кв. м, 429,3 кв. м., принадлежащих ООО «Иволга». Все объекты расположены южнее здания вокзала. Первым на это обратило внимание издание Business Class. Кроме этого, Росжелдор изымает автозаправочную станцию по ул. 2-й Шоссейной, 19 и участок под ней площадью 1,7 тыс. кв. м. Собственником объекта выступает ООО «ПромБизнесЦентр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В феврале сообщалось, что проект строительства пешеходного перехода в рамках реконструкции вокзала Пермь II отправлен на госэкспертизу. Работы планируется провести до конца первого полугодия 2025 года. Сейчас на объекте выполняются инженерные изыскания.

Реконструкция вокзала — часть совместного проекта Пермского края и ОАО «Российские железные дороги» по созданию транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пермь II» на территории Товарного двора в Дзержинском районе. Проект предполагает также строительство автобусного вокзала и благоустройство окружающей территории. Без учета реконструкции вокзала он ранее оценивался в 2,5 млрд руб.