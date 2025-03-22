В пермском медиахолдинге назначен временный директор

Временно исполняющим обязанности директора ООО «РМГ Пермь» назначена Елена Якимова, говорится в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 21 марта. По данным «Ъ-Прикамье», врио директора работает в ООО главным бухгалтером.

Смена директора произошла после того, как неделю назад в возрасте 55 лет скоропостижно скончался генеральный директор филиала «Русской Медиагруппы» — ООО «РМГ Пермь» Евгений Царегородцев.

По информации «Ъ-Прикамье», на следующей неделе в Пермь должны прибыть представители РМГ и определиться с новым директором пермского филиала.

В Перми РМГ принадлежит «Авторадио ТВ», ЗАО «Континенталь» (вещатель станции «Русское радио — Пермь» и телеканала Ru.tv), ЗАО «Мьюзик Радио» (вещатель «Хит ФМ Пермь») и ООО «Радио Максимум Пермь».