В Ставрополе загорелся офис краевого союза ветеранов боевых действий

В Ставрополе ночью 22 марта произошел пожар в здании краевого союза ветеранов боевых действий. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Ульяненко отметил, что, по предварительным данным, пожар мог быть вызван поджогом и не исключил возможные провокации. Он заверил, что виновные будут установлены и наказаны, добавив, что правоохранительные органы уже работают над этим.

Пожар охватил площадь 20 квадратных метров, пострадавших нет. Экстренные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Тат Гаспарян