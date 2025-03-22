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За 2024 год лесопромышленники края заплатили более 840 млн рублей налогов

В прошлом году налоговые поступления от предприятий лесной отрасли Прикамья в консолидированный бюджет РФ составили 846 млн руб. Об этом сообщила в своем telegram-канале руководитель УФНС по Пермскому краю Наталья Гурова. Она отметила также, что с 2023 года налоговая служба реализует проект по борьбе с уклонением от уплаты налогов в отрасли. За прошлый год в результате работы УФНС в бюджет дополнительно поступило 40 млн руб. В ходе реализации проекта налогоплательщики увеличили базу по упрощенной системе налогообложения на 85 млн руб., 61 участник отрасли увеличил зарплату сотрудникам на 26%, что привело к дополнительному поступлению «зарплатных» налогов на сумму более 15 млн руб. Кроме того, в результате мероприятий ФНС официально было трудоустроено 400 человек.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ