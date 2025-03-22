Над территорией России сбили 47 БПЛА

Минобороны России заявило, что силы ПВО за ночь уничтожили 39 беспилотников над территорией восьми регионов. Еще восемь БПЛА уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей.

Над Воронежской областью сбили 12 беспилотников, еще 11 — над Белгородской, шесть — над Ростовской, четыре — над Волгоградской, три — над Астраханской, по одному — над Брянской, Курской и Самарской областями. Над акваторией Черного моря уничтожены семь БПЛА, над Азовским морем — один.

В Ростове-на-Дону в результате атаки произошел взрыв в многоквартирном доме. Госпитализированы два человека. В ростовском Сальске обломки БПЛА упали на проезжую часть в центре города. Выбиты окна в магазине, музее и многоквартирном доме.