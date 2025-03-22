Атака БПЛА отражена в пяти районах Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 22 марта силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростове-на-Дону, Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Пострадали два человека.

«В Ростове в многоэтажке по улице Горсоветской, 49/1 повреждения получили фасад и 6 квартир — выбиты стекла и рамы на нескольких этажах … Двое раненых госпитализированы, на месте медицинская помощь была оказана еще нескольким жильцам»,— написал Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

В Сальске, как добавил врио губернатора, из-за падения беспилотника разбиты стекла в магазине, художественном музее и многоквартирном доме.

По данным Минобороны, над Ростовской областью сбиты шесть беспилотников. Всего над территорией России уничтожены 47 БПЛА.