В Москве арестовали главу центра ИТ Росгвардии по делу о мошенничестве

235-й гарнизонный военный суд отправил в СИЗО начальника главного центра информационных технологий (ИТ) Росгвардии Николая Чепкасова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил ТАСС.

Суд заключил Николая Чепкасова под стражу вчера, сегодня, 21 марта, было опубликовано решение суда. По статье о мошенничестве Николаю Чепкасову грозит лишение свободы на срок до десяти лет. О том, что в отношении главы центра ИТ возбудили уголовное дело, стало известно накануне, 20 марта.

Центр ИТ Росгвардии занимается вопросами информационной безопасности, обеспечением технической защиты информации, импортозамещением ПО, развитием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Росгвардии и другой деятельностью.