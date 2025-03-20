В отношении начальника ГЦИТ Росгвардии Николая Чепкасова возбудили уголовное дело

«Ъ» выяснил, что в 235-й гарнизонный военный суд поступило ходатайство Главного военного следственного управления СКР об аресте начальника Главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

По предварительным данным, Николаю Чепкасову инкриминируют коррупционное преступление, однако следственные органы не уточнили, по какой статье. В Росгвардии пока не комментируют задержание, ссылаясь на тайну предварительного следствия.

ГЦИТ Росгвардии занимается информационной безопасностью, организацией централизованной обработки данных, электронным взаимодействием между ведомствами, а также замещением импортного программного обеспечения.

Накануне СКР предъявил обвинение в получении крупной взятки начальнику радиотехнической службы ВМФ капитану первого ранга Олегу Лопатиеву. По версии следствия, начальник службы потребовал 8 млн руб. за «общее покровительство» от коммерсантов, выполнявших работы по контрактам с военно-морским ведомством. Санкт-Петербургский военный суд арестовал военнослужащего на два месяца.

Подробнее — в материале «Ъ» «Каперанга взяли за три миллиона».

Никита Черненко