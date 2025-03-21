Партнером донского предприятия по переработке драгметаллов станет Индия

Ростовская «УК ЮМН Групп» планирует запуск переработки драгоценных металлов совместно с индийскими партнерами. Предприятие будет размещено на территории индустриального парка «Мишкино».. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на руководителя компании Виктора Дворового.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Предприятия подобного направления давно действуют на территориях других федеральных округов страны, однако, в южном регионе производство по переработке драгметаллов запускается впервые.

«Производство основано на переработке электронного лома и исключении из него драгоценных металлов — золота и серебра, а также меди. Инвестиции совместные: с нашей стороны, так и со стороны индийских партнеров»,— поясняет Дворовой.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЮМН ГРУПП» зарегистрировано в 2020 году в городе Аксай Ростовской области. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Генеральный директор — Олег Сулавко. Бенефициар — Евгений Самойлов. Выручка компании за 2023 год составила 12,9 млн руб., чистая прибыль — 450 тыс. руб.

Сейчас стороны оценивают инвестиции.

Валентина Любашенко