Партнером донского предприятия по переработке драгметаллов станет Индия
Ростовская «УК ЮМН Групп» планирует запуск переработки драгоценных металлов совместно с индийскими партнерами. Предприятие будет размещено на территории индустриального парка «Мишкино».. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на руководителя компании Виктора Дворового.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Предприятия подобного направления давно действуют на территориях других федеральных округов страны, однако, в южном регионе производство по переработке драгметаллов запускается впервые.
«Производство основано на переработке электронного лома и исключении из него драгоценных металлов — золота и серебра, а также меди. Инвестиции совместные: с нашей стороны, так и со стороны индийских партнеров»,— поясняет Дворовой.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЮМН ГРУПП» зарегистрировано в 2020 году в городе Аксай Ростовской области. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Генеральный директор — Олег Сулавко. Бенефициар — Евгений Самойлов. Выручка компании за 2023 год составила 12,9 млн руб., чистая прибыль — 450 тыс. руб.
Сейчас стороны оценивают инвестиции.