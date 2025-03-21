Boeing разработает истребитель шестого поколения F-47

Президент США Дональд Трамп поручил Boeing разработку истребителя шестого поколения F-47 в рамках программы NGAD (Next-Generation Air Dominance). Разработка нового истребителя идет уже давно, а испытательные полеты экспериментальной модели выполняются в течение пяти лет, заявил господин Трамп на пресс-конференции. Производство самолетов начнется в течение двух лет.

«F-47 будет самым передовым, самым эффективным, самым смертоносным самолетом из когда-либо созданных»,— сказал господин Трамп (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). Новый истребитель будет существенно превосходить по своим возможностям авиатехнику других стран, а его скорость сможет превышать 2248 км/ч, утверждает американский президент.

«Это новая технология, но он не летает сам по себе. Он летает вместе со многими дронами, сколько угодно, и это то, чего не может сделать ни один другой самолет»,— добавил Дональд Трамп. Истребитель также оснащен технологией малозаметности. Союзники США уже интересуются покупкой самолета, но, вероятно, получат неполную его комплектацию, отметил президент США.

Министр обороны США Пит Хегсет в ходе выступления заявил, что с помощью нового истребителя Вашингтон посылает сигнал своим противникам, что сможет беспрепятственно перебрасывать войска и боевую технику по всему миру. По информации СМИ, сумма контракта составляет $20 тыс. На его получение также претендовала компания Lockheed Martin.

Убытки Boeing за последние шесть лет составили $33 млрд. В середине октября производитель оценил сумму на решение финансовых проблем в $25 млрд. Эти средства компания позднее привлекла за счет продажи акций и долговых расписок, а также в виде новых кредитов.

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