Вспоминая роковой концерт

22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли огонь по зрителям на концерте группы «Пикник» и устроили пожар. Погибли 145 человек, пострадал 551
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Коммерсантъ / Игорь Иванко
Все оперативные службы были на месте уже через несколько минут после сообщения о стрельбе. Людей из здания эвакуировали силами МЧС, сотрудников скорой помощи и добровольцев
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Сергей Бобылев / РИА Новости
Террористы подожгли зрительный зал, но в результате пожара почти полностью выгорело здание
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Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев
Разбор завалов разрушенного здания занял четыре дня. МЧС вывезло более 900 кубометров обрушившихся конструкций
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РИА Новости
Спустя несколько часов после теракта возле здания образовался стихийный мемориал, к которому люди приносили цветы и мягкие игрушки
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Коммерсантъ / Иван Водопьянов
Уцелевшую одежду из гардеробов, которую зрители не успели забрать при эвакуации, начали выдавать на следующий день после теракта
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Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Трагедию в «Крокусе» восприняли как личную не только те, кого она коснулась