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Коммерсантъ FM
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Вспоминая роковой концерт

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22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли огонь по зрителям на концерте группы «Пикник» и устроили пожар. Погибли 145 человек, пострадал 551

22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли огонь по зрителям на концерте группы «Пикник» и устроили пожар. Погибли 145 человек, пострадал 551

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Все оперативные службы были на месте уже через несколько минут после сообщения о стрельбе. Людей из здания эвакуировали силами МЧС, сотрудников скорой помощи и добровольцев

Все оперативные службы были на месте уже через несколько минут после сообщения о стрельбе. Людей из здания эвакуировали силами МЧС, сотрудников скорой помощи и добровольцев

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Террористы подожгли зрительный зал, но в результате пожара почти полностью выгорело здание

Террористы подожгли зрительный зал, но в результате пожара почти полностью выгорело здание

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Разбор завалов разрушенного здания занял четыре дня. МЧС вывезло более 900 кубометров обрушившихся конструкций

Разбор завалов разрушенного здания занял четыре дня. МЧС вывезло более 900 кубометров обрушившихся конструкций

Фото: РИА Новости

Спустя несколько часов после теракта возле здания образовался стихийный мемориал, к которому люди приносили цветы и мягкие игрушки

Спустя несколько часов после теракта возле здания образовался стихийный мемориал, к которому люди приносили цветы и мягкие игрушки

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Уцелевшую одежду из гардеробов, которую зрители не успели забрать при эвакуации, начали выдавать на следующий день после теракта

Уцелевшую одежду из гардеробов, которую зрители не успели забрать при эвакуации, начали выдавать на следующий день после теракта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Трагедию в «Крокусе» восприняли как личную не только те, кого она коснулась

Трагедию в «Крокусе» восприняли как личную не только те, кого она коснулась

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев

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22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Вооруженные мужчины открыли огонь по зрителям на концерте группы «Пикник» и устроили пожар. Погибли 145 человек, пострадал 551

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Все оперативные службы были на месте уже через несколько минут после сообщения о стрельбе. Людей из здания эвакуировали силами МЧС, сотрудников скорой помощи и добровольцев

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Террористы подожгли зрительный зал, но в результате пожара почти полностью выгорело здание

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Разбор завалов разрушенного здания занял четыре дня. МЧС вывезло более 900 кубометров обрушившихся конструкций

Фото: РИА Новости

Спустя несколько часов после теракта возле здания образовался стихийный мемориал, к которому люди приносили цветы и мягкие игрушки

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Уцелевшую одежду из гардеробов, которую зрители не успели забрать при эвакуации, начали выдавать на следующий день после теракта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Трагедию в «Крокусе» восприняли как личную не только те, кого она коснулась

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев

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