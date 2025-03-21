ООН призвала Венгрию отменить закон о запрете гей-парадов из-за дискриминации

Верховный комиссар ООН по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) Фолькер Тюрк призвал властей Венгрии пересмотреть недавно принятый законопроект, который запрещает парады ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь ООН Лиз Тросселл. По словам представителей международной организации, законопроект дискриминирует представителей сообщества.

«Мы глубоко обеспокоены принятым на этой неделе в Венгрии законопроектом, который приводит к произвольным и дискриминационным ограничениям прав представителей ЛГБТИК+ ("Международное общественное движение ЛГБТ" признано в РФ экстремистским и запрещено. — "Ъ") на свободу выражения мнений, мирных собраний и неприкосновенности частной жизни, в том числе при отстаивании их прав человека на таких мероприятиях, как парады»,— говорится в заявлении пресс-секретаря Лиз Тросселл, размещенном на портале ООН.

В заявлении отмечается, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывает венгерские власти отменить этот закон и другие законодательные акты, дискриминирующие представителей сообщества. В ООН также рекомендовали властям Венгрии «избегать использования технологии распознавания лиц для идентификации тех, кто мирно участвует в собраниях».

18 марта парламент Венгрии принял большинством голосов законопроект, который запрещает парады ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено). Венгерская оппозиция попыталась сорвать голосование. Оппозиция расценила запрет как наступление на гражданские права и свободы. Представители венгерского ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено) назвали закон антидемократическим и фашистским.

Принятые поправки разрешают полиции использовать средства распознавания лиц для идентификации нарушителей, а также предусматривают штраф на сумму до €500 как для организаторов, так и для участников гей-парадов. Документ был подготовлен фракцией правящей партии «Фидес».

Подробнее о борьбе Венгрии с гомосексуализмом — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая