Умер гитарист из S.P.O.R.T. и Tequilajazzz Олег Баранов

Коллектив петербургской рок-группы S.P.O.R.T. сообщил сегодня, 21 марта, о смерти гитариста Олега Баранова. Ему было 57 лет. Ранее музыкант выступал в составе группы Tequilajazzz.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Баранов в 2020 году

Фото: соцсети Олега Баранова Олег Баранов в 2020 году

Фото: соцсети Олега Баранова

«Ушел наш Олег... Безмерно скорбим»,— говорится на странице S.P.O.R.T. в социальной сети «ВКонтакте». Причина смерти господина Баранова не приводится.

S.P.O.R.T. возникла в Санкт-Петербурге в 1993 году. Среди известных композиций группы — «Каникулы», «Рыбалка», «Миминошная» и «Бонд», а также альбомы «Сделано по правилам» и «Смысл жизни». Их песни уникальны тем, что напоминают философские монологи, исполненные речитативом.

Тогда же появился коллектив Tequilajazzz. Его первое выступление состоялось на сцене петербургского клуба «Там-Там». Наиболее популярные песни группы — «Звери» и «Зимнее солнце».