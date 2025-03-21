Затор на реке Белой около Монумента Дружбы в Уфе обследовали с вертолета

Сотрудники МЧС Башкирии и госкомитета по ЧС на вертолете облетели участок на реке Белой в районе Монумента Дружбы в Уфе, где образовался затор льда, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Вода поднимается, ее уровень на 12:00 составлял 410 см, а выход на пойму происходит при уровне 600 см. Угрозы затопления домов около Бельского моста нет, отмечается в сообщении.

Вдоль набережной проводится отсыпка песком. Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы пытаются устранить затор с помощью раскалывания льда.

Отмечается, что в районе Затонского моста на повороте реки скопился лед, и при слиянии ледяных масс возможно подтопление низменных участков в Нижегородке и Кооперативной поляне.

Майя Иванова