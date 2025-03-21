Пермский разработчик роботов увеличил прибыль более чем в шесть раз

Пермский разработчик робототехники «Промобот» отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», выручка компании увеличилась на 23,3%, составив 271,5 млн руб. (в 2023-м - 220,1 млн руб.). При этом чистая прибыль общества выросла в 6,7 раз, до 24,3 млн руб. (годом ранее - 3,6 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В конце 2024 года в «Промоботе» уточнили, что рост выручки компании связан запуск нового продукта - образовательного комплекса Promobot MEdu. Этот комплекс предназначен для изучения робототехники в учебных заведениях. Отметим, среди основных потребителей пермского разработчика - учебные заведения, музеи, бизнес и госучреждения.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми, является резидентом технопарка Morion Digital и «Сколково». Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы работают в 44 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.