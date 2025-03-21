В Академическом возводят ЖК по стандартам премиального отеля

Беспрецедентный проект жилого квартала Amundsen реализуется в Академическом районе Екатеринбурга. Его строительство начал два года назад известный южный застройщик PROGRESS. На тот момент в районе преимущественно шла застройка стандартного класса жилья, и компания решила возвести ЖК по примерам пятизвездочных отелей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой ГК «Прогресс» Фото: Предоставлено пресс-службой ГК «Прогресс»

«Мы хорошо изучили рынок, свежим взглядом рассмотрели Академический и поняли, что его недооценивают. Район уже давно был готов принять более масштабные проекты. Здесь много людей, которые купили квартиры пять, семь, десять лет назад. Они готовы к более комфортным условиям, но покидать свой район не хотят. Для них мы создали ЖК Amundsen»,— пояснил президент компании PROGRESS Виктор Тарасенко.

По данным рейтинга всероссийского портала новостроек ЕРЗ ЖК Amundsen занимает первое место в Свердловской области по потребительским качествам жилья в категории высотных домов комфорт-класса, а компания PROGRESS в 2024 году удостоена Золотого знака надежного застройщика России по проектам в регионе.

Согласно проекту, жилой квартал будет включать четыре дома цвета черной икры с собственным приватным двором, равным по размеру четырем футбольным полям. Весь ландшафт проекта повторяет природный с холмами и возвышенностями. Поэтому во дворе появятся воссозданные холмы, рукотворная река, а также целая серия водных аттракционов, игровых, relax* и спортивных зон.

На данный момент в ЖК Amundsen полностью готово центральное лобби площадью 676 кв. м. Помещение с семиметровыми потолками имеет витражное остекление с панорамным видом на двор-парк. Здесь стоит рояль с живой музыкой, обустроен консьерж-сервис, мягкая зона ожидания с камином, отдельная game-room* для игр в приставку и настолки. В лобби также планируется открытие kids club* с сервисом присмотра за детьми.

Клиенты девелопера могут посетить с экскурсией лобби и демонстрационные квартиры, чтобы лично примерить сценарии жизни в ЖК Amundsen. Также представители застройщика проводят индивидуальную консультацию по способам покупки, которые позволяют приобрести квартиру при разном уровне бюджета.

Записаться на клиент-экскурсию в ЖК Amundsen и шоурумы можно на сайте https://progressdk.ru/

relax-* – зона отдыха game-room* – игровая комната kids club* – детский клуб

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