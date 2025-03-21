Замгендиректору ЧМЗ Алексею Майкову продлили срок ареста по делу о мошенничестве

Заместителю генерального директора АО «ЧМЗ» Алексею Майкову продлили срок заключения под стражей до 28 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Такое решение принял Глазовский райсуд. Фигурант и его защитник просили изменить меру пресечения на домашний арест или залог. Алексей Майков обвиняется в пяти эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и семи эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 1 ст. 285, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Следствие считает, что в 2023-2025 гг. фигурант оформил договоры между аффилированной ООО и «ЧМЗ», после чего вывел 2,27 млн руб., полученных преступным путем, через расчетный счет своей супруги.

Напомним, Алексея Майкова задержали 30 января 2025 года. Его обвинили в том, что он инициировал торги для заключения договора между заводом и аффилированной ему компанией на автоматизацию производственных процессов. Однако работы по договору выполняли сотрудники «ЧМЗ».

Кроме того, считает следствие, он поручил одному из подчиненных провести обследование объекта автоматизации и разработать техзадание на программирование системы оптимального планирования в интересах аффилированной компании. Это не входило в обязанности сотрудника.