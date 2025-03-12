Замгендира Чепецкого мехзавода в Удмуртии Майкова обвинили в отмывании денег

Заместителя генерального директора Чепецкого механического завода Алексея Майкова обвинили в отмывании денег, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Было возбуждено новое уголовное дело (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что с января 2023-го по январь 2025 года Алексей Майков легализовал 2,2 млн руб., полученных преступным путем, оформляя фиктивные договоры об оказании услуг между аффилированной организацией и своей супругой. Деньги были переведены на счет супруги на основании фиктивных актов выполненных работ. Следствие продолжается.

Напомним, Алексей Майков был задержан 30 января. Его обвинили в том, что он инициировал торги для заключения договора между заводом и аффилированной ему компанией на автоматизацию производственных процессов. Однако работы по договору выполняли сотрудники ЧМЗ. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере (ч.1 ст. 285, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Также, считает следствие, он поручил одному из подчиненных провести обследование объекта автоматизации и разработать техзадание на программирование системы оптимального планирования в интересах аффилированной компании. Это не входило в обязанности сотрудника.