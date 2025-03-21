Экс-глава МИД Австрии рассказала про шутки Путина и Лаврова о вторжении

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в разговоре с агентством «РИА Новости» отметила юмор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Госпожа Кнайсль также вспомнила шутку президента РФ о «вторжении России в другие страны» в Вене в 2018 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Только у умных людей есть действительно такое чувство юмора. И его чувство юмора — это нечто особенное. Я помню, он сопровождал президента РФ Владимира Путина во время визита в Австрию. Это было в июне 2018 года. И спикер австрийского парламента сделал очень оскорбительное заявление во время обеда»,— сказала «РИА Новости» экс-глава МИД Австрии.

По ее словам, Владимир Путин и Сергей Лавров тогда отреагировали с юмором. «Он сказал, мол, Россия все время вторгается и вмешивается в дела других стран. Президент Путин повернулся к министру Лаврову и спросил его: "Мы вторгаемся в другие страны?" И Лавров отметил: "Нет, мы не вторгаемся". На что Путин поинтересовался: "А для чего я вам тогда плачу?". Министр рассмеялся, знаете, так легко отреагировал с юмором на глупые замечания»,— добавила госпожа Кнайсль.

Визит Владимира Путина в столицу Австрии в июне 2018 года стал первой зарубежной поездкой после его инаугурации на четвертый президентский срок. Встреча была приурочена к 50-летию начала экспорта природного газа из Советского Союза в Австрию. Лидеры двух стран обсудили энергетические поставки, а также санкции, наложенные ЕС на Россию.

Подробнее об этой поездке можно прочесть в репортаже Андрея Колесникова «Владимир Путин взял Вену на себя».