В Перми за месяц продажи новостроек выросли более чем на 47%

В минувшем месяце на пермском рынке новостроек заметно выросли продажи. К такому выводу пришли в результате совместного исследования аналитики сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс Продаж Новостроек». Так, в феврале количество сделок с квартирами в новостройках Перми увеличилось на 47,2% по сравнению с январем этого же года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В целом в городах-миллионниках России объем сделок за февраль увеличился на 14,4% год к году. Относительно января количество заключенных договоров долевого участия в строительстве выросло на 25%. Наиболее активные продажи отмечались в Челябинске (+103,1%) и Омске (+101,4%). Рост сделок примерно в полтора раза, помимо Перми, зафиксирован также в Самаре (+64,2%), Казани (+59,1%), Новосибирске (49,5%) и Волгограде (+45,4%)

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров полагает, что продажи растут благодаря специальным программам от девелоперов и скидкам. Сейчас на фоне дорогой ипотеки и высокой конкуренции за покупателя последние могут рассчитывать на выгодные условия от застройщиков, указал Евгений Белокуров.