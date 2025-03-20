Глава Генштаба Польши Кукула рассказал о вариантах военной миссии ЕС на Украине

Евросоюз готовит «многовариантную операцию» на Украине, сообщил начальник польского Генштаба, генерал Веслав Кукула. Пока она находится на стадии планирования. По словам генерала, необходимо также определить, какие военные силы будут участвовать в «обеспечении такого рода гарантий безопасности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters Фото: Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

«Готовится многовариантная операция, которая во многом зависит от того, как будут проходить мирные переговоры»,— сказал господин Кукула в интервью агентству PAP. Он уточнил, что участие Польши будет соответствовать тому, которое заявлено на политическом уровне. Эти положения планируется обсудить на предстоящей встрече военачальников нескольких стран ЕС в Лондоне.

При этом привлечение польских солдат на украинскую территорию не рассматривается, заверил господин Кукула. «Мы учитываем тот факт, что без участия Польши осуществить эту операцию невозможно, хотя бы в силу нашего особого геополитического положения»,— заключил генерал.

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила странам ЕС создать фонд военной помощи Украине на сумму €20–40 млрд. План был встречен критикой со стороны ряда государств. Накануне, 19 марта, в Еврокомиссии (ЕК) обнародовали свой вариант поддержки Киева, рассмотрев включение его оборонной промышленности в европейскую.

Об инициативах ЕС — в материале «Ъ» «На белом глазу».