В Севастополе простились с двумя бойцами, погибшими в зоне СВО

В Севастополе состоялись похороны гвардии младшего сержанта Руслана Чернецкого, который погиб во время освобождения Курской области, и бойца БАРС-34 Сергея Прохорова, скончавшегося от ран, полученных при выполнении боевых задач на Херсонском направлении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев.

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Руслан Чернецкий, уроженец Донецка, в юности занимался борьбой, футболом, плаванием. После школы поступил в Донецкий институт физической культуры, но не успел закончить. Позже он вступил в ряды ополчения.

В 2022 году Руслан Чернецкий с семьей переехал в Севастополь, где подписал контракт с Министерством обороны России и по собственной просьбе был направлен в подразделение севастопольской бригады морской пехоты. Параллельно со службой он заочно учился в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова, планируя связать свою жизнь с воинской службой. Был удостоен государственных и ведомственных наград.

Сергей Прохоров родился в Самарканде Узбекской ССР. После школы переехал в Севастополь, где окончил профессионально-техническое училище №3. Срочную службу проходил в Афганистане. В конце 80-х вернулся в Севастополь и занялся предпринимательством в сфере розничной торговли.

После начала специальной военной операции в 2022 году он вступил в ряды добровольческих формирований, поддерживающих Вооруженные Силы России. Сергей Прохоров получил ранения при выполнении боевых задач на Херсонском направлении и скончался в госпитале.

Алина Зорина