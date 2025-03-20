На Кубани в 77% школ и детских садов выявили нарушения санитарных требований

В 2024 году более чем в 1,6 тыс. школ и детских садов во время профилактических визитов выявили нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Это составило 77% от общего числа учреждений, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Роспотребнадзора Краснодарского края.

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В 2024 году сотрудники управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека провели 2,1 тыс. профилактических визитов в школах и детских садах Краснодарского края. Наибольшее количество нарушений выявили по вопросам уборки помещений, соблюдения дезинфекционного режима, мытья посуды и хранения уборочного инвентаря.

По итогам проверок управление Роспотребнадзора выдало 1,6 тыс. предписаний по устранению выявленных нарушений. Кроме того, в управлении отметили, что по сравнению с 2023 годом количество объектов, на которых выявили нарушения, осталось на прежнем уровне.

Алина Зорина