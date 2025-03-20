Новые водохранилища откроют в ЛНР и Курской области в 2025 году

В этом году в ЛНР и Курской области появятся новые водохранилища, рассказал глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Он уточнил, что строительство коснется и наиболее дефицитных районов Крыма — Ялты и Алушты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Девахина / РИА Новости Фото: Мария Девахина / РИА Новости

«Продолжится строительство гидроузлов в Омской области для обеспечения водными ресурсами отраслей экономики и судоходства на реке Иртыш, строительство Елизаветинского водохранилища на территории ЛНР, которое обеспечит водоснабжением 107 тыс. человек»,— сообщил господин Кириллов в ходе пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

По словам главы Росводресурсов, все крупные водохранилища в европейской части РФ готовы к сезону паводков. Их подготовка ведется штатно и уже завершается, заверил господин Кириллов.

В мае прошлого года из Росводресурсов выделили 9,5 млрд руб. на завершение второй очереди Курского водохранилища. В ноябре правительство направило более 200 млн руб. на ремонт и модернизацию гидроузла Елизаветинского водохранилища на реке Ольховая в ЛНР. Проект реализуется в рамках программы «Ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов».