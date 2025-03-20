Власти Кубани изъяли у РЖД 14 га для создания Восточного подъезда к Краснодару

Минтранс Кубани через суд добился изъятия в собственность края для строительства Восточного подъезда к Краснодару (I этап проекта) 14 га федеральных земель в районе поселка Плодородный и станции Краснодар Сортировочный, Сейчас эти участки используются ОАО «РЖД». Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Там говорится, что соответствующее решение кубанские власти приняли еще в 2023 году, но согласовать изъятие земель в собственность края во внесудебном порядке у них не получилось, и они были вынуждены обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края (АС Кубани).

РЖД, возражая против иска, указали, что изъятие земельных участков приведет к нарушению норм отвода и требований по обеспечению транспортной безопасности и деятельности железнодорожного транспорта. По мнению железнодорожников, субаренды либо установления сервитута было бы достаточно для обеспечения возможности строительства новой дороги. Однако суд увидел этих доводах противоречие (раз субаренда или сервитут все-таки возможны без нарушений требований транспортной безопасности, значит и изъятие тоже), и иск краевого минтранса удовлетворил.

В качестве возмещения за изъятие земель для государственных нужд с кубанских властей в пользу РЖД он взыскал 190 млн руб.

Ранее это решение принял АС Кубани, теперь его утвердил и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Судебный акт вступил в законную силу.

Михаил Волкодав