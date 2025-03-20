Делегации США и Украины встретятся в Саудовской Аравии 24 марта

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что делегации Киева и Вашингтона встретятся в Саудовской Аравии 24 марта. В этот же день пройдет отдельная встреча представителей США и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lise Aserud / NTB / Reuters Фото: Lise Aserud / NTB / Reuters

«Она будет в понедельник в Саудовской Аравии. Будут наши технические команды. Будет встреча Украины с Америкой, а после, как сказали американские партнеры, Америка с Россией. Будут параллельные встречи на одну тематику»,— сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции.

О том, что представители России и США встретятся в Эр-Рияде 24 марта, сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков. Российскую делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Планируется обсуждать в первую очередь инициативу по безопасности судоходства в акватории Черного моря.

Лусине Баласян