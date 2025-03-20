МИД России вызвал временную поверенную в делах Эстонии

Временная поверенная в делах Эстонии в Москве Яна Ванамельдер была вызвана в МИД России из-за инцидента с осквернением могильных плит советских военных в Таллине. Москва потребовала от эстонских властей провести расследование.

«Вызвали в МИД России временную поверенную в делах Эстонии в РФ, заявили, что продолжающиеся в этой стране глумления над памятью советских воинов, которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывают самое жесткое осуждение со стороны нашей страны»,— сообщила Мария Захарова на брифинге. Эстонские власти инцидент не комментировали.

В июле 2024 года на эстонском острове Сааремаа демонтировали надгробия с мемориала советским воинам. Российское посольство в Эстонии выразило протест.

Лусине Баласян