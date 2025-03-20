ЕС призвал РФ проявить «реальную политическую волю» к прекращению конфликта

Лидеры Евросоюза выступили с призывом к России проявить «реальную политическую волю к прекращению войны». Об этом говорится в заявлении Евросовета по Украине, выпущенном по итогам переговоров в Брюсселе 20 марта. Заявление подписали все лидеры объединения за исключением премьера Венгрии Виктора Орбана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Olivier Hoslet / Pool / Reuters Фото: Olivier Hoslet / Pool / Reuters

«Европейский совет призывает Россию проявить реальную политическую волю к прекращению войны»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евросовета.

В заявлении утверждается, что страны Евросоюза готовы усилить давление на Россию, в том числе посредством санкций и усиления мер противодействия их обходу, с тем чтобы ослабить ее способность продолжать вести боевые действия. Лидеры ЕС также сошлись во мнении, что российские активы должны оставаться заблокированными до тех пор, пока Москва не прекратит боевые действия против Украины и не компенсирует ущерб, причиненный в ходе конфликта.

20–21 марта в Брюсселе проходит саммит лидеров стран ЕС. Среди главных тем обсуждения — ситуация на Украине и Ближнем Востоке. Также планируется диалог о европейской обороне и конкурентоспособности объединения.

Об ожиданиях от саммита ЕС — в материале «Ъ» «Коалиция нежелающих».

Анастасия Домбицкая