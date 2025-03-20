Внедрение «Индустрии 5.0» даст прирост ВВП до 4%

Реализация концепции «Индустрия 5.0», которая предполагает взаимодействие человека и технологии, может обеспечить прирост ВВП до 4%, рассказал руководитель группы по трансформации промышленных компаний «Технологии доверия» Алексей Нестеренко. Кроме того, по его словам, внедрение таких инструментов позволит сократить бюрократическое управление в восемь-девять раз.

«"Индустрия 5.0" объединяет человека и технологию. Это иллюзия, что технология полностью заменит человека. У нас все заточено на то, чтобы человек все-таки работал. Но там, где его можно дополнить и усилить, там это будет эффективно. Наша задача дополнить компетенции низкоквалифицированных кадров, чтобы они работали как высококвалифицированные»,— рассказал господин Нестеренко на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

Эксперт отметил, что реализация концепции поможет преодолеть ключевые вызовы, которые стоят перед производством: дефицит кадров, низкий уровень квалификации сотрудников и долгое время их подготовки, низкое качество документации и устаревшие и сложные в использовании интерфейсы.

Как ранее писал «Ъ», в России к 2030 году планируется создать более 30 центров развития робототехники, на что собираются выделить более 15 млрд руб., из которых 8 млрд руб.— в 2025–2027 годах. В Минпромторге говорят, что это нужно для стимулирования НИОКР, реверс-инжиниринга, подготовки кадров и технологического аудита процессов роботизации.

Подробнее об этом — в материале «Роботы собираются в центрах».