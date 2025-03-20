Владислав Сурков: будем расширяться во все стороны, а там уж как Бог даст

Экс-помощник президента России Владислав Сурков дал интервью французскому изданию L'Express, в котором он рассуждал о безграничности «русского мира» и про российскую экспансию на всех континентах. Как утверждает издание, это — первое интервью господина Суркова после ввода российских войск на Украину. Полный разговор на русском привели «Актуальные комментарии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Когда-то я поднял на уровень официальной идеологии бытовавшее в философских кружках понятие "русский мир". У "русского мира" границ нет. "Русский мир" везде, куда в той или иной мере проникает культурное, информационное, военное, экономическое, идеологическое, гуманитарное влияние России. То есть, на всех континентах. Концентрация нашего влияния очень разная в разных регионах, но нигде не нулевая. Так что будем расширяться во все стороны, а уж там, как Бог даст, и на сколько ресурсов хватит»,— сказал господин Сурков. Впрочем, добавил политик, «главное не схватить слишком тяжелый трофей, который не сможешь унести».

Господин Сурков заявил, что «Вашингтон выходит из застоя», и назвал сегодняшние там политические события — американской перестройкой и эпохой гласности. «Распадутся ли по итогу американской перестройки НАТО и ЕС, вопрос уже не риторический, а вполне практический»,— сказал господин Сурков. Также он заявил, что президент США Дональд Трамп идеологически ближе к президенту России Владимиру Путину, «чем, скажем, к Макрону».

Россия, считает господин Сурков, снизит уровень авторитарности в будущем, когда Запад наоборот станет более авторитарным. «Соотношение дисциплины и свободы в наших политических системах сблизится. Пусть и очень нескоро, через конфликты и трагедии, но наверняка США, Европа и Россия достигнут высокого уровня взаимопонимания и взаимодействия»,— сказал он. В качестве условия для снижения уровня авторитаризма в стране он назвал стабилизацию международного положения России.

На вопрос о том, был ли в России запланирован поворот в сторону консервативных ценностей, господин Сурков ответил, что преобразования политической системы, стартовавшие в 1999 году с самого начала опирались на достаточно консервативные традиционалистские идеи. На вопрос о том, похожа ли сегодняшняя Россия на ту, которую он себе представлял в 1999 году, господин Сурков ответил: «Да. На 99,9%».