«Равис» продаст Среднеуральскую птицефабрику, чтобы покрыть многомиллионный долг

Агрохолдинг «Равис» намерен продать Среднеуральскую птицефабрику (Свердловская область) и покрыть долг в размере 127 млн руб. перед государством, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе «Уральской агропромышленной группы» (УАГ, совладелец «Рависа»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным компании, по итогам проведенного аудита активов АО «Равис – Птицефабрика Сосновская» акционерами агрохолдинга было принято решение не возобновлять деятельность среднеуральской птицефабрики так как это экономически нецелесообразно. Кроме того, в связи с прекращением деятельности в 2021 году ООО «Птицефабрика Среднеуральская» ежемесячно генерирует убытки (доходов от деятельности птицефабрики нет, однако есть расходы на содержание ее объектов и охрану территории). В компании пояснили, что по решению Верхнепышминского городского суда, птицефабрика обязана выплатить государству порядка 127 млн руб. в качестве компенсации за причинение вреда окружающей среде, также у предприятия имеются задолженности перед кредиторами.

«Все это делает нецелесообразным сохранение непрофильного актива в структуре агрохолдинга АО “Равис – Птицефабрика Сосновская”, чья основная деятельность сосредоточена в сфере сельского хозяйства. Поэтому на первоначальном этапе руководством АО “Равис – Птицефабрика Сосновская” было принято решение о выведении ООО “Птицефабрика Среднеуральская” из структуры профильных активов с целью дальнейшей продажи. Средства от реализации пойдут на погашение задолженностей предприятия»,— рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании.

Сейчас собственники агрохолдинга рассматривают несколько предложений о реализации объектов Среднеуральской птицефабрики. При выборе покупателя владельцы агрохолдинга ориентируются на концептуальные предложения, так как одним из условий продажи являются гарантии отказа от возобновления птицеводческой деятельности на данной территории.

«Одни из потенциальных покупателей намерены реализовать на месте птицефабрики индустриальный парк. Его проект планируют разработать в конце весны – начале лета 2025 года. По предварительным данным, запуск технопарк позволит создать до 5 тыс. рабочих мест, что станет мощным драйвером развития Среднеуральска, обеспечив ему прилив налоговых поступлений»,— добавили в компании.

По данным источника «Ъ-Урал», потенциальными покупателями выступают Андрей Петров и Вячеслав Брозовский (депутат заксобрания Свердловской области и генеральный директор группы компаний Brozex).

По данным сервиса Kartoteka.ru, 75% собственного уставного капитала владеет сама птицефабрика, 25% уставного капитала принадлежат Андрею Петрову. Он также является гендиректором УАГ.

Напомним, в 2022 году АО «Птицефабрика "Рефтинская"», принадлежащее властям Свердловской области, перешло под управление ООО «Уральская агропромышленная группа». УАГ выкупила долю (41,2%) в агрохолдинге «Равис» у бывшего первого заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилова.

Мария Игнатова