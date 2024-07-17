Экс-директору посчитали убытки

Арбитражный суд удовлетворил иск агрохолдинга «Равис» к бывшему генеральному директору, экс-заместителю губернатора Челябинской области Андрею Косилову о взыскании убытков в сумме более 110 млн руб. По мнению истца, бывший руководитель выводил имущество предприятия на аффилированных лиц, а также продавал собственность компании по заниженным ценам. Господин Косилов считает иск необоснованным и планирует обжаловать решение суда. Кроме этого спора, «Равис» в суде пытается отменить сделку купли-продажи доли экс-гендиректора, состоявшуюся в конце прошлого года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-директор «Рависа» Андрей Косилов заявил, что будет обжаловать решение арбитражного суда

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Экс-директор «Рависа» Андрей Косилов заявил, что будет обжаловать решение арбитражного суда

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» выиграло дело о взыскании убытков с бывшего генерального директора компании, экс-заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилова. Арбитражный суд региона удовлетворил исковые требования агрохолдинга 16 июля. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

С Андрея Косилова в пользу «Рависа» взысканы 110,2 млн руб. По данным пресс-службы суда, это убытки в сумме 81,39 млн и упущенная выгода — 28,8 млн руб., а также 200 тыс. руб. госпошлины.

«Ясно, что это решение будет обжаловано»,— сообщил Андрей Косилов “Ъ-Южный Урал”, воздержавшись от более подробного комментария.

Суд рассматривает спор с декабря 2022 года. Согласно материалам дела, истец считает, что бывший руководитель причинил компании убытки недобросовестными действиями, связанными с выводом имущества аффилированному лицу и реализацией имущества агрохолдинга по значительно заниженной цене. ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» не раскрывает подробности иска, полное решение суда пока не опубликовано.

По материалам дела, часть претензий к экс-руководителю связана с убытками агрохолдинга из-за ООО «Совхоз “Береговой”». В частности, по заявлению «Берегового», выступающего в споре третьим лицом, проводилась экспертиза по определению рыночной стоимости подсолнечного и рапсового жмыха без учета транспортных расходов. В 2017 году стороны заключили договор на переработку маслосемян. «Равис» поставлял семена подсолнечника и рапса, а «Береговой» делал из них масло и жмых, возвращая готовую продукцию заказчику. В июле прошлого года суд по иску агрохолдинга взыскал с совхоза 57,8 млн руб. убытков из-за того, что в 2018–2022 годах он не переработал и не вернул часть поставленных семян.

Изначально истец просил взыскать с бывшего руководителя убытки в размере 73 млн руб. В процессе разбирательства сумма выросла до 110,2 млн руб. В январе 2023 года суд принял обеспечительные меры и арестовал имущество Андрея Косилова на 73 млн руб. В декабре того же года арест с активов был снят после того, как ответчик внес на депозитный счет суда встречное обеспечение возможных убытков. На тот момент сумма составляла 92,6 млн руб.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» было зарегистрировано в 2002 году. 99,9% уставного капитала принадлежит одноименному акционерному обществу. ООО владеет от 98% до 99,99% в уставных капиталах семи компаний агрохолдинга: племенной конный завод «Дубровский», «Заозерный», «Уйский», «Красинское», «Заря», «Белоносово» в Челябинской области, ООО «Птицефабрика “Среднеуральская”» в Свердловской области. В 2023 году выручка ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» составила 7,4 млрд руб. (8,3 млрд руб. в 2022 году), чистая прибыль — 274,4 млн руб. (71,5 млн).

В топ-25 крупнейших птицефабрик по итогам 2023 года, составленном журналом «Агроинвестор», «Равис» занял 25-е место с объемом производства 43 тыс. т мяса бройлера. В рейтинге 2022 года компания занимала 20-е место с 54 тыс. т.

Андрей Косилов в 1996–2010 годах занимал должность первого заместителя губернатора Челябинской области. С июля 2011-го до июля 2022 года он был генеральным директором ООО «Равис — птицефабрика Сосновская». До декабря 2023 года господину Косилову принадлежала основная доля владеющего ООО одноименного акционерного общества. В начале этого года стало известно, что он продал 41,2% уставного капитала компании ООО «Уральская агропромышленная группа» (УАГ). Сумма сделки не раскрывается. В феврале АО «Равис — птицефабрика Сосновская» подало иск с требованием признать сделку недействительной. Кроме Уральской агропромышленной группы и Андрея Косилова ответчиками по делу являются его супруга Аниса Косилова и родственники Эдем и Наиля Асановы. УАГ в свою очередь в марте направила два иска к «Равису». Один из них касается требования передать новому совладельцу документы акционерного общества. Во втором истец просит обязать «Равис» включить предложенных УАГ кандидатов для голосования по выборам в совет директоров агрохолдинга. Рассмотрение заявлений продолжается.

Эксперты считают, что у Андрея Косилова есть шанс оспорить решение суда о взыскании убытков, если он сможет доказать, что действовал в интересах организации или его действия были направлены на недопущение ухудшения финансового положения компании. «В апелляционной инстанции ответчику придется опровергнуть и доказать, что спорные сделки были совершены на невыгодных условиях. Если бывший руководитель сможет доказать, что заключенная им сделка хотя и была сама по себе невыгодной, но являлась частью взаимосвязанных сделок, объединенных общей хозяйственной целью, в результате которых предполагалось получение выгоды юридическим лицом или что невыгодная сделка заключена для предотвращения еще большего ущерба интересам организации, то он также может быть освобожден от ответственности»,— говорит руководитель судебно-арбитражной практики адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Андрей Соколов.

Юлия Гарипова